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    Спорт

    Теннисистка Свитолина не смогла выйти в 1/4 финала US Open

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    Как стало известно, Свитолина уступила американке Мэдисон Киз. Последняя встретится с эстонкой Кайей Канепи, которая в 4-м круге переиграла россиянку Дарью Касаткину.
    Элина Свитолина
    REUTERS Peter Cziborra

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла преодолеть барьер четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке, информирует Р-Спорт.

    Сообщается, что Свитолина уступила американке Мэдисон Киз (15-й номер посева) со счетом 6:7 (2:7), 6:1, 4:6. Матч продолжался два часа одну минуту.

    В четвертьфинале Киз встретится с эстонкой Кайей Канепи, которая в 4-м круге переиграла россиянку Дарью Касаткину.

    Ранее сообщалось, что Свитолина обыграла россиянку Евгению Родину в рамках второго раунда на Открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке.

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