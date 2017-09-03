КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина вышла в 4-й круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке. Свитолина, посеянная под 4-м номером, в третьем круге обыграла американку Шелби Роджерс – 6:4, 7:5. Матч продолжался 1 час 32 минуты.

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Следующей соперницей Свитолиной станет победительница матча Елена Веснина (Россия, 17-й номер посева) – Мэдисон Киз (США, 15).

Ранее Свитолина обыграла россиянку Евгению Родину в рамках второго раунда на Открытом чемпионате США. Свитолина в двух сетах обыграла Родину — 4:6, 4:6. Поединок продолжался 1 час 23 минуты.