Бразилец Марлос получил вызов в сборную Украины

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Бразильский полузащитник Марлос получил вызов в сборную Украины по футболу, сообщается на сайте ФК "Шахтер" (Донецк).

Накануне он получил украинское гражданство.

"Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал футболиста для подготовки к ближайшим отборочным матчам чемпионата мира – 2018", — сказано в сообщении.

Сбор начнется 2 октября. В расположение команды также приглашены "горняки" Андрей Пятов, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Богдан Бутко, Тарас Степаненко и Виктор Коваленко.

Напомним, 6 октября в Шкодере "сине-желтые" встретятся с Косово, а 9-го в Киеве сыграют с хорватами.