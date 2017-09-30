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    Спорт

    Бразилец Марлос получил вызов в сборную Украины

    (обновлено: )15
    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал бразильского полузащитника Марлоса для подготовки к ближайшим отборочным матчам чемпионата мира – 2018.
    Футболист Марлос. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 30 сен — РИА Новости Украина. Бразильский полузащитник Марлос получил вызов в сборную Украины по футболу, сообщается на сайте ФК "Шахтер" (Донецк).

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    Накануне он получил украинское гражданство.

    "Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал футболиста для подготовки к ближайшим отборочным матчам чемпионата мира – 2018", — сказано в сообщении.

    Сбор начнется 2 октября. В расположение команды также приглашены "горняки" Андрей Пятов, Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Богдан Бутко, Тарас Степаненко и Виктор Коваленко.

    Напомним, 6 октября в Шкодере "сине-желтые" встретятся с Косово, а 9-го в Киеве сыграют с хорватами.

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