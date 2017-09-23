"Шахтер" обыграл "Звезду" в матче чемпионата Украины

КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" победил "Звезду" в матче 10-го тура чемпионата Украины по футболу.

Встреча прошла в субботу в Кропивницком и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Факундо Феррейра (13-я, 45-я минуты), Марлос (44) и Виктор Коваленко (90+5). У "Звезды" забили Ишем Эль-Амдауи (38) и Глеб Рассадкин (76).

Таким образом, теперь "Шахтер", у которого уже 25 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины, "Звезда" с 8 баллами занимает 8-е место.

Напомним, 17 сентября футболисты донецкого "Шахтера" сыграли вничью с "Черноморцем" (Одесса) в 9-м туре чемпионата Украины. Встреча, прошедшая в Одессе в воскресенье, завершилась со счетом 0:0.