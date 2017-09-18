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    В "Шахтере" назвали причину отсутствия Срны на матче в Одессе

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    Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека рассказал, что не приглашать капитана команды Дарио Срну было его личное решение.
    Дарио Срна
    RIA News Степан Качур | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека во время послематчевой пресс-конференции объяснил отсутствие капитана "горняков" Дарио Срны на игре против одесского "Черноморца" 17 сентября. 

    "Единственное, что я скажу по поводу Дарио: он не приехал сюда с нами, поскольку это было моим решением. Я дал ему время отдохнуть после сложнейшего матча с "Наполи", равно как провел ротацию с другими футболистами", – заявил Фонсека.

    Напомним, львовское издание "Спортивка" сообщало, что капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна мог пропустить игру против одесского "Черноморца" из-за позитивного допинг-теста.

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