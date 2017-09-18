В "Шахтере" назвали причину отсутствия Срны на матче в Одессе

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека во время послематчевой пресс-конференции объяснил отсутствие капитана "горняков" Дарио Срны на игре против одесского "Черноморца" 17 сентября.

"Единственное, что я скажу по поводу Дарио: он не приехал сюда с нами, поскольку это было моим решением. Я дал ему время отдохнуть после сложнейшего матча с "Наполи", равно как провел ротацию с другими футболистами", – заявил Фонсека.

Напомним, львовское издание "Спортивка" сообщало, что капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна мог пропустить игру против одесского "Черноморца" из-за позитивного допинг-теста.