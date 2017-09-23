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    Срна поступил как порядочный человек - гендиректор "Шахтера"

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    Положительная допинг-проба капитана "Шахтера" и защитника сборной Хорватии Дарио Срны была взята 22 марта 2017 года во внесоревновательный период.
    Капитан ФК Шахтер Дарио Срна с Суперкубком Украины
    Фото ФК "Шахтер"

    КИЕВ, 23 сен — РИА Новости Украина. Приостановив выступления из-за положительного допинг-теста, защитник донецкого "Шахтера" и сборной Хорватии по футболу Дарио Срна поступил как настоящий капитан и порядочный человек, уверен генеральный директор команды Сергей Палкин.

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    Положительная допинг-проба Срны была взята 22 марта 2017 года во внесоревновательный период. В пятницу стало известно, что игрок решил приостановить выступления за клуб, однако официального запрета в отношении него на данный момент не вводилось. Сам хорват заявил, что никогда сознательно не принимал запрещенные препараты. Он намерен защитить свою репутацию и честное имя.

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    "Я считаю, что в данной ситуации Дарио поступил как настоящий капитан и порядочный человек", — написал Палкин на своей странице в сети Facebook.

    Срна выступает за "Шахтер" с 2003 года, он является девятикратным чемпионом Украины, семикратным обладателем Кубка Украины, победителем Кубка УЕФА. В нынешнем сезоне 35-летний защитник сыграл 10 матчей за "Шахтер".

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