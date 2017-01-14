Капитан "Шахтера" Срна отказался переходить в "Барселону"

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна решил остаться в составе "горняков" и не переходить в каталонскую "Барселону".

Ранее сообщалось, что "Барселона" предложила капитану "Шахтера" полуторагодичный контракт, и его переход в Испанию состоится зимой.

"Я и раньше сказал, и сейчас говорю, что мое сердце принадлежит "Шахтеру". Я остаюсь в "Шахтере" и доволен этим решением. Я послушал, что говорит мое сердце. Оно мне подсказало, что я должен остаться в "Шахтере" и выиграть с командой чемпионат. Я принял правильное решение", — заявил Срна в комментарии телеканалам "Футбол 1"/"Футбол 2".

"А что касается "Барселоны", я не буду это комментировать, потому что непрофессионально. Самое важное, что я определился. Я хочу остаться в "Шахтере", — добавил он.

Хорватский футболист выступает за "Шахтер" с 2003 года и за это время сыграл за "горняков" 319 матчей и забил 33 гола.