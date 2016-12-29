"Барселона" предложила капитану "Шахтера" полуторогодичный контракт - СМИ

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. ФК "Барселона" предложил капитану ФК "Шахтер" Дарио Срне контракт на полтора года, пишет Mundo Deporivo, ссылаясь на источники.

По данным СМИ, каталонский клуб готов подписать игрока на правах свободного агента, однако пока что Срна решение не огласил.

По информации издания, в случае согласия Срны его зарплата в "Барселоне" будет меньшей, чем в донецком клубе.

Ранее СМИ писали, что Срна договорился с "Барселоной" о сроках своего контракта с испанским клубом.

Срна выступает за Шахтер с 2003 года. В текущем сезоне на счету футболиста 21 матч за "горняков" во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 8 голевыми подачами.