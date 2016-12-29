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"Барселона" предложила капитану "Шахтера" полуторогодичный контракт - СМИ

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Каталонский клуб готов подписать игрока на правах свободного агента, однако пока что Срна решение не огласил. По данным СМИ, в случае согласия Срны его зарплата в "Барселоне" будет меньшей, чем в донецком клубе.
Дарио Срна. Архивное фото
ФК Шахтер Донецк

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. ФК "Барселона" предложил капитану ФК "Шахтер" Дарио Срне контракт на полтора года, пишет Mundo Deporivo, ссылаясь на источники.

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По данным СМИ, каталонский клуб готов подписать игрока на правах свободного агента, однако пока что Срна решение не огласил.

По информации издания, в случае согласия Срны его зарплата в "Барселоне" будет меньшей, чем в донецком клубе.

Ранее СМИ писали, что Срна договорился с "Барселоной" о сроках своего контракта с испанским клубом.

Срна выступает за Шахтер с 2003 года. В текущем сезоне на счету футболиста 21 матч за "горняков" во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 8 голевыми подачами.

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