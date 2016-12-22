УЕФА включил "Шахтер" в рейтинг лучших команд национальных чемпионатов

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил команды, которые в первой половине сезона 2016/17 ярче всех себя проявили в национальных чемпионатах, сообщает УЕФА.

Команды выбирались по таким критериям как: кто лучше других прошел первую половину дистанции, кто больше всех забивает, кто специализируется на ничьих. "Шахтер" победил в номинациях "Лучшее начало сезона" и "Лучшие результаты в гостевых матчах" (очки в среднем за игру).

В целом, таблицы от УЕФА представлены:

Лучшее начало сезона (очки в среднем за игру)

2,78 "Шахтер"

2,53 "Бенфика"

2,53 "Челси"

2,47 "Ювентус"

2,47 "Реал"

Лучшие результаты в домашних матчах (очки в среднем за игру)

3,00 "Ювентус"

3,00 "Рома"

2,78 "Шахтер" Донецк

2,75 "Порту"

2,71 "РБ Лейпциг"

2,71 "Бенфика"

2,71 "Брага"

Лучшие результаты в гостевых матчах (очки в среднем за игру)

2,78 "Шахтер" Донецк

2,44 "Челси"

2,43 "Реал"

2,43 "Истанбул Башакшехир"

2,38 "Барселона"

2,38 "Бенфика"

Лучшее нападение (забитые мячи в среднем за игру)

2,95 "Монако"

2,67 "Реал"

2,56 "Барселона"

2,41 "Ливерпуль"

2,38 "Бавария"

Лучшая защита (пропущенные мячи в среднем за игру)

0,47 "Порту"

0,53 "Бенфика"

0,56 "Бавария"

0,61 "Шахтер" Донецк

0,65 "Челси"

0,65 ЦСКА Москва

Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" на выезде обыграл киевское "Динамо"в рамках 18-го тура Чемпионата Украины по футболу.