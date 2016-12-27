Рекордсмен сборной защитник "Шахтера" Шевчук завершил карьеру

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук завершил карьеру, сообщает Р-Спорт со ссылкой на официальный сайт донецкого футбольного клуба.

Шевчук стал игроком "Шахтера" в 2000 году. В общей сложности он защищал цвета "горняков" на протяжении 12 лет. В карьере Шевчука также есть двухлетний опыт выступления в чемпионате России за ярославский "Шинник".

УНИАН Защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук

Шевчуку принадлежит национальный рекорд — в 37 лет он стал самым возрастным капитаном в истории сборной Украины и принял участие в чемпионате Европы 2016 года во Франции.

В составе "Шахтера" Шевчук провел 239 матчей и забил 4 мяча. Он 7 раз становился чемпионом Украины, 4 раза выигрывал Кубок страны, трижды — Суперкубок, а в сезоне 2008/09 — Кубок УЕФА.

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