Спорт
RSS

Рекордсмен сборной защитник "Шахтера" Шевчук завершил карьеру

(обновлено: )39
Сообщается, что защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук в составе горняков провел 239 матчей и забил 4 мяча. Футболист семь раз становился чемпионом Украины.
Защитник Шахтера Вячеслав Шевчук
УНИАН

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук завершил карьеру, сообщает Р-Спорт со ссылкой на официальный сайт донецкого футбольного клуба.

Шевчук стал игроком "Шахтера" в 2000 году. В общей сложности он защищал цвета "горняков" на протяжении 12 лет. В карьере Шевчука также есть двухлетний опыт выступления в чемпионате России за ярославский "Шинник".

УНИАН
Защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук

Шевчуку принадлежит национальный рекорд — в 37 лет он стал самым возрастным капитаном в истории сборной Украины и принял участие в чемпионате Европы 2016 года во Франции.

В составе "Шахтера" Шевчук провел 239 матчей и забил 4 мяча. Он 7 раз становился чемпионом Украины, 4 раза выигрывал Кубок страны, трижды — Суперкубок, а в сезоне 2008/09 — Кубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что голкипер Александр Рыбка покинул киевское "Динамо" на правах свободного агента.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Александр Турчинов
Донбасс: снова блокада, снова импровизация
Савченко. Без ПАСЕ и "Батькивщины", но со своей партией
Год 2016, уходи! Итоги
Крушение российского Ту-154 над Черным морем