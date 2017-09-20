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    ФК "Сельту" оштрафовали за низкую посещаемость домашних матчей

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    На старте текущего сезона "Сельта" провела два домашних матча в Примере: игру команды с "Реал Сосьедад" посетил 16 961 болельщик, тогда как на встречу с "Алавесом" пришли посмотреть 17 384 фаната.
    Игроки ФК Сельта. Архивное фото
    ФК Шахтер Донецк

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина Украина. Лига профессионального футбола (LFP) оштрафовала "Сельту" (Виго) за низкую посещаемость болельщиками домашних матчей команды в чемпионате Испании в начале сезона, сообщает mktesportivo.com.

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    Согласно правилам, клубы как минимум на 70% должны обеспечить заполняемость зрителями трибуны, которая находится напротив основной телевизионной камеры, уточняет "Р-Спорт". 

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    На старте текущего сезона "Сельта" провела два домашних матча в Примере: 19 августа игру команды с "Реал Сосьедад" посетил 16 961 болельщик, тогда как 10 сентября на встречу с "Алавесом" пришли посмотреть 17 384 фаната. При этом вместимость стадиона "Балаидос" в Виго составляет 29 тысяч зрителей.

    В связи с этим руководство "Сельты" приняло решение снизить цены на ближайший домашний матч с "Хетафе", который состоится в четверг, до 40 евро за билет на трибуну напротив основной телекамеры.

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