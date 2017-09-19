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    Экс-футболист сборной Англии собирается стать боксером

    (обновлено: )195
    В последнее время экс-защитник "Манчестер Юнайтед" работал футбольным экспертом на одном из британских телеканалов и параллельно проводил тренировки по боксу.
    Бывший защитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии по футболу Рио Фердинанд
    instagram.com/rioferdy5

    КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии по футболу Рио Фердинанд займется профессиональным боксом, сообщает The Telegraph.

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    Для получения статуса профессионального боксера в Британии теперь 38-летнему спортсмену потребуется специальная лицензия. 

    Напомним, футболист сообщил о завершении профессиональной карьеры игрока в мае 2015 года, после того как от онкологического заболевания скончалась его супруга Ребекка Эллисон.

    В последнее время экс-защитник работал футбольным экспертом на одном из британских телеканалов и параллельно проводил тренировки по боксу, видеозаписи которых публиковал в своем аккаунте в Instagram.

    Фердинанд шесть раз выигрывал чемпионат Англии, трижды Кубок Лиги, по разу Лигу чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Все трофеи он завоевал в составе "Манчестер Юнайтед". Кроме того, защитник играл за "Вест Хэм", "Лидс" и "Куинз Парк Рейнджерс". За сборную Англии Фердинанд провел 81 матч, забил 3 гола.

    Напомним, ранее знаменитый украинский боксер Евгений Хитров победил американского боксера Деррика "Супермена" Финдли.

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