Экс-футболист сборной Англии собирается стать боксером

КИЕВ, 19 сен — РИА Новости Украина. Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии по футболу Рио Фердинанд займется профессиональным боксом, сообщает The Telegraph.

Для получения статуса профессионального боксера в Британии теперь 38-летнему спортсмену потребуется специальная лицензия.

Напомним, футболист сообщил о завершении профессиональной карьеры игрока в мае 2015 года, после того как от онкологического заболевания скончалась его супруга Ребекка Эллисон.

В последнее время экс-защитник работал футбольным экспертом на одном из британских телеканалов и параллельно проводил тренировки по боксу, видеозаписи которых публиковал в своем аккаунте в Instagram.

Фердинанд шесть раз выигрывал чемпионат Англии, трижды Кубок Лиги, по разу Лигу чемпионов, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Все трофеи он завоевал в составе "Манчестер Юнайтед". Кроме того, защитник играл за "Вест Хэм", "Лидс" и "Куинз Парк Рейнджерс". За сборную Англии Фердинанд провел 81 матч, забил 3 гола.

Напомним, ранее знаменитый украинский боксер Евгений Хитров победил американского боксера Деррика "Супермена" Финдли.