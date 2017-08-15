Названа тройка претендентов на звание футболиста года по версии УЕФА

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Специальное жюри выбрало тройку номинантов на звание футболиста года по версии УЕФА: в шорт-лист вошли итальянский голкипер туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон, аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси и португальский форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду, сообщается на официальном сайте организации.

Жюри состояло из тренеров 80 клубов, которые участвовали в групповых стадиях Лиги Европы и Лиги чемпионов в прошлом сезоне, а также 55 представителей СМИ, каждый из которых представлял футбольную ассоциацию своей страны. Тренерам не разрешалось голосовать за футболистов из своей команды, сообщает Р-Спорт.

В топ-10 по итогам голосования попали также Лука Модрич (Хорватия, "Реал"), Тони Кроос (Германия, "Реал"), Пауло Дибала (Аргентина, "Ювентус"), Серхио Рамос (Испания, "Реал"), Килиан Мбаппе (Франция, "Монако"), Роберт Левандовский (Польша, "Бавария"), Златан Ибрагимович (Швеция, "Манчестер Юнайтед", сейчас — без клуба).

По итогам голосования на звание лучшей футболистки года УЕФА финальную тройку претенденток составили Пернилле Хардер (Дания, "Вольфсбург" и "Линчёпинг"), Дженифер Марожан (Германия, "Лион") и Лике Мартенс (Нидерланды, "Русенгорд", сейчас — "Барселона"). Жюри по голосованию за женскую награду состояло из 16 тренеров сборных, участвовавших в женском Евро-2017, 8 тренеров клубов, игравших в четвертьфиналах женской Лиги чемпионов-2016/17, и 20 журналистов.

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Лауреаты будут объявлены в ходе церемонии жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов-2017/18 24 августа в Монако.

Ранее сообщалось, что Роналду дисквалифицирован на пять матчей за удаление и толчок арбитра в первой игре за Суперкубок Испании по футболу против "Барселоны".

РИА Новости | Перейти в фотобанк Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон

Josep LAGO / AFP Лионель Месси