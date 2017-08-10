Моуринью подарил медаль болельщику "МЮ" после Суперкубока УЕФА

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подарил юному болельщику команды медаль, которая была вручена португальцу после поражения от мадридского "Реала" в матче за Суперкубок УЕФА.

"МЮ" 8 августа в Скопье в матче за первый трофей нового еврокубкового сезона проиграл "Королевскому клубу" со счетом 1:2.

Смотрите также: "Янг Бойз" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча

"Иногда я не оставляю медали, полученные за победы. Что говорить о поражениях… Для этого ребенка это момент, который он обязательно сохранит в памяти. Просто болельщик в футболке "Манчестер Юнайтед", я не знаю, откуда он приехал. Думаю, он никогда этого не забудет", — сказал Моуринью на пресс-конференции".

Ранее сообщалось, что Моуринью стал тренером-рекордсменом после победы "МЮ" в Лиге Европы.