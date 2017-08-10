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    Моуринью подарил медаль болельщику "МЮ" после Суперкубока УЕФА

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    "Манчестер Юнайтед" 8 августа в Скопье в матче за первый трофей нового еврокубкового сезона проиграл "Королевскому клубу" со счетом 1:2.
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    Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подарил юному болельщику команды медаль, которая была вручена португальцу после поражения от мадридского "Реала" в матче за Суперкубок УЕФА.

    "МЮ" 8 августа в Скопье в матче за первый трофей нового еврокубкового сезона проиграл "Королевскому клубу" со счетом 1:2.

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    "Иногда я не оставляю медали, полученные за победы. Что говорить о поражениях… Для этого ребенка это момент, который он обязательно сохранит в памяти. Просто болельщик в футболке "Манчестер Юнайтед", я не знаю, откуда он приехал. Думаю, он никогда этого не забудет", — сказал Моуринью на пресс-конференции".

    Ранее сообщалось, что Моуринью стал тренером-рекордсменом после победы "МЮ" в Лиге Европы. 

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