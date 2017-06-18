Специальный комитет УЕФА приедет в Крым

AFP/FABRICE COFFRINI

КИЕВ, 18 июн — РИА Новости Украина. В начале сентября 2017 года Крым посетит специальный комитет УЕФА. Об этом заявил агентству "Р-Спорт" директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович.

В марте УЕФА выделил Крымскому футбольному союзу (КФС) один миллион евро на развитие данного вида спорта на полуострове. Тогда функционеры УЕФА высоко оценили работу КФС по развитию футбола в регионе и выразили готовность в дальнейшем максимально оказывать всестороннюю поддержку игре в Крыму.

"Когда мы говорим о Крыме, мы ведем речь и о Херсоне. УЕФА – это не политическая организация, мы не можем решать политические проблемы. Крым – это не единственный регион в Европе, который является политической проблемой. Почти в каждой стране есть политические неурядицы. Наша позиция: не вмешиваться в политические дела и попытаться развивать сам футбол. Все наши визиты и проекты будут связаны с тем, чтобы развивать футбол в Херсоне, Украине и Крыму. Я знаю, что специальный комитет посетит Херсон и Крым в начале сентября", — сказал Лакович.