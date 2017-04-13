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    Роналду первым в истории забил 100 голов в еврокубках

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    Португалец Криштиану Роналду стал первым в истории игроком, забившим в еврокубках 100 голов. Последние два мяча из сотник игрок мадридского "Реала" забил в ворота мюнхенской "Баварии".
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    ​В составе "Реала" Роналду провел 84 матча в Лиге чемпионов, забив 82 мяча, а также отметился двумя голами в игре за Суперкубок УЕФА-2014/15. За португальский "Спортинг", в котором форвард начинал профессиональную карьеру, он трижды сыграл в еврокубках, но отличиться не сумел. Остальные голы Роналду забил в Лиге чемпионов, включая квалификацию, в составе английского "Манчестер Юнайтед".

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    Как сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на три гола от Роналду отстал футболист "Барселоны" Лионель Месси.

    На третьем месте — испанский футболист Рауль.

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