Роналду первым в истории забил 100 голов в еврокубках

​В составе "Реала" Роналду провел 84 матча в Лиге чемпионов, забив 82 мяча, а также отметился двумя голами в игре за Суперкубок УЕФА-2014/15. За португальский "Спортинг", в котором форвард начинал профессиональную карьеру, он трижды сыграл в еврокубках, но отличиться не сумел. Остальные голы Роналду забил в Лиге чемпионов, включая квалификацию, в составе английского "Манчестер Юнайтед".

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Как сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), на три гола от Роналду отстал футболист "Барселоны" Лионель Месси.

На третьем месте — испанский футболист Рауль.