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    "Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и стал обладателем Суперкубка УЕФА

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    Мадридский "Реал" нанес поражение "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1. В составе испанского клуба отличились Каземиро (24-я минута) и Иско (52-я), у манкунианцев на 62-й гол забил Ромелу Лукаку.
    Мадридский Реал нанес поражение Манчестер Юнайтед и в четвертый раз завоевал Суперкубок УЕФА
    @realmadrid

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Мадридский "Реал" нанес поражение "Манчестер Юнайтед" и в четвертый раз завоевал Суперкубок УЕФА. Победитель Лиги чемпионов-2016/17 в матче, который состоялся во вторник в Скопье, нанес поражение триумфатору Лиги Европы прошлого сезона со счетом 2:1. В составе испанского клуба отличились Каземиро (24-я минута) и Иско (52-я), у манкунианцев на 62-й гол забил Ромелу Лукаку.

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    Ранее "королевский" клуб, выигравший главный европейский клубный трофей два раз подряд, побеждал в Суперкубке УЕФА в 2002, 2014 и 2016 годах.

    Напомним, накануне матча главный тренер испанского футбольного клуба Зинедин Зидан заявил, что мадридскому "Реалу" очень важно победить "Манчестер Юнайтед" в матче за Суперкубок УЕФА.

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