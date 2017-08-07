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    Зидан заявил, что намерен повторить прошлогодний успех

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    По словам главного тренера испанского футбольного клуба Зинедина Зидана, "Реал" был великолепен на протяжении всего прошлого сезона и его цель осталась прежней. У команды хороший состав, которая постарается все повторить.
    Главный тренер ФК Реал (Мадрид) Зинедин Зидан
    REUTERS Denis Balibouse

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Мадридскому "Реалу" очень важно победить "Манчестер Юнайтед" в матче за Суперкубок УЕФА, заявил главный тренер испанского футбольного клуба Зинедин Зидан.

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    Действующий победитель Лиги чемпионов "Реал" во вторник в матче за Суперкубок УЕФА в Скопье сыграет с победителем Лиги Европы "Манчестер Юнайтед".

    "Победить очень важно. Мы понимаем, какое значение имеет первый официальный матч сезона. С другой стороны, преувеличивать тоже не стоит. Правда в том, что мы были великолепны на протяжении всего прошлого сезона, а не только в первые полгода, когда не проигрывали до января. Сезон получился для нас невероятным. Проигранных матчей было очень мало, мы действовали чрезвычайно успешно. Наша цель осталась прежней. У нас хороший состав, и мы постараемся все повторить", — цитирует Зидана сайт УЕФА.

    Ранее сообщалось, что нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду пообещал президенту футбольного клуба Флорентину Пересу, что никуда не перейдет в летнее трансферное окно.

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