Зидан заявил, что намерен повторить прошлогодний успех

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Мадридскому "Реалу" очень важно победить "Манчестер Юнайтед" в матче за Суперкубок УЕФА, заявил главный тренер испанского футбольного клуба Зинедин Зидан.

Действующий победитель Лиги чемпионов "Реал" во вторник в матче за Суперкубок УЕФА в Скопье сыграет с победителем Лиги Европы "Манчестер Юнайтед".

"Победить очень важно. Мы понимаем, какое значение имеет первый официальный матч сезона. С другой стороны, преувеличивать тоже не стоит. Правда в том, что мы были великолепны на протяжении всего прошлого сезона, а не только в первые полгода, когда не проигрывали до января. Сезон получился для нас невероятным. Проигранных матчей было очень мало, мы действовали чрезвычайно успешно. Наша цель осталась прежней. У нас хороший состав, и мы постараемся все повторить", — цитирует Зидана сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду пообещал президенту футбольного клуба Флорентину Пересу, что никуда не перейдет в летнее трансферное окно.