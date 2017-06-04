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    Зидан стал первым тренером, который дважды подряд выиграл Лигу чемпионов

    (обновлено: )3710
    Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан стал первым тренером, которому удалось дважды подряд выиграть Лигу чемпионов. На момент своего достижения тренеру "сливочных" исполнилось 44 года.
    Зидан стал первым тренером, который дважды подряд выиграл Лигу чемпионов
    @realmadrid

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Возглавляющий мадридский футбольный клуб "Реал" Зинедин Зидан стал первым тренером, которому удалось дважды подряд выиграть Лигу чемпионов.

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    "Реал" в субботнем финале в Кардиффе под руководством 44-летнего Зидана со счетом 4:1 разгромил туринский "Ювентус", защитив титул действующего победителя турнира.

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    Зидан был назначен главным тренером "Реала" 4 января 2016 года и в первый же сезон вывел команду в финал Лиги чемпионов, где в серии пенальти был повержен мадридский "Атлетико".

    @realmadrid
    Зидан стал первым тренером, который дважды подряд выиграл Лигу чемпионов
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