Зидан стал первым тренером, который дважды подряд выиграл Лигу чемпионов

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Возглавляющий мадридский футбольный клуб "Реал" Зинедин Зидан стал первым тренером, которому удалось дважды подряд выиграть Лигу чемпионов.

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"Реал" в субботнем финале в Кардиффе под руководством 44-летнего Зидана со счетом 4:1 разгромил туринский "Ювентус", защитив титул действующего победителя турнира.

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Зидан был назначен главным тренером "Реала" 4 января 2016 года и в первый же сезон вывел команду в финал Лиги чемпионов, где в серии пенальти был повержен мадридский "Атлетико".