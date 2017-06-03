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    Тысячи киевлян отметили Олимпийский день

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    Несколько тысяч киевлян и гостей города приняли участие в праздновании Олимпийского дня, который состоялся на НСК "Олимпийский" 3 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
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    Нынешний праздник спорта был посвящен не только годовщине основания Международного Олимпийского комитета, но и зимним Олимпийским играм-2018, которые состоятся в Южной Корее чуть более чем через полгода.

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    "Приветствовали участников Олимпийского дня вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, вице-президент Национального олимпийского комитета Валерий Борзов, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Михаил Величкович, начальник управления семьи, молодежи и спорта КГГА Алексей Трофимов, посол Республики Корея в Украине Ли Янг Гу", — отметили в пресс-службе.

    Гости Олимпийского дня приветствовали будущих участников зимней Олимпиады – членов национальных сборных команд по биатлону, фигурному катанию, горнолыжному спорту, лыжным гонкам.

    Участников Олимпийского дня ждали традиционные музыкальные номера, показательные выступления и спортивные мастер-классы, общение с прославленными украинскими спортсменами и тренерами.

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