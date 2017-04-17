Зидан останется главным тренером "Реала" в новом сезоне

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан сохранит свой пост и в новом сезоне, пишет Marca.

По данным Р-Спорт, Зидан оставит за собой должность вне зависимости от результатов клуба в нынешнем сезоне в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Это объясняется тем, что Зидану доверяет президент "Реала" Флорентино Перес.

Напомним, контракт Зидана с "Реалом" заканчивается 30 июня 2018 года. На сегодня футболисты на три очка опережают "Барселону", также еще остается игра в запасе. В ЛЧ у ФК хорошие шансы на выход в полуфинал после победы со счетом 2:1 в Мюнхене над "Баварией".

Напомним, Зидан стал 7-м человеком, победившим в ЛЧ в качестве футболиста и тренера.