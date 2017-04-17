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    Зидан останется главным тренером "Реала" в новом сезоне

    (обновлено: )18
    Зинедину Зидану, котракт которого заканчивается с мадридцами 30 июня 2018 года, доверяет президент "Реала" Флорентино Перес. Как пишут СМИ, Зидан оставит за собой доджность главного тренера.
    Зинедин Зидан
    RIA News Владимир Песня | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан сохранит свой пост и в новом сезоне, пишет Marca.

    Филигранный гол сына Зидана в дебютном матче за Реал. Видео
    @golazo_co
    Филигранный гол сына Зидана в дебютном матче за "Реал"

    По данным Р-Спорт, Зидан оставит за собой должность вне зависимости от результатов клуба в нынешнем сезоне в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Это объясняется тем, что Зидану доверяет президент "Реала" Флорентино Перес.

    Напомним, контракт Зидана с "Реалом" заканчивается 30 июня 2018 года. На сегодня футболисты на три очка опережают "Барселону", также еще остается игра в запасе. В ЛЧ у ФК хорошие шансы на выход в полуфинал после победы со счетом 2:1 в Мюнхене над "Баварией".

    Напомним, Зидан стал 7-м человеком, победившим в ЛЧ в качестве футболиста и тренера.

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