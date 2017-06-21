Салидо дал согласие на реванш с Ломаченко

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КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Мексиканский боксер Орландо Салидо дал согласие на проведение еще одного боя с украинским боксером Василием Ломаченко, сообщил менеджер Орландо Салидо Шон Гиббонс.

"Мы сделали все, чтобы дать Ломаченко шанс поквитаться за единственное поражение на профессиональном ринге. Салидо стал старше и немного больше устал, а Ломаченко стал сильнее, это делает предстоящий бой интригующим. К четвергу будем обо всем знать", — цитирует Гиббонса Boxing Scene.

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В 2014 году Ломаченко в Сан-Антонио в своем втором поединке на профи-ринге, на кону в котором стоял пояс WBO в полулегком весе, проиграл опытному боксеру Салидо. На данный момент это единственное поражение украинца.