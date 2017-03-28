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    Документальный фильм американских журналистов про Василия Ломаченко

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    В фильме с похвалой в адрес украинского боксера выступили эксперты, легендарный Рой Джонс-младший, промоутер Боб Арум, менеджер Эгис Климас и украинский боксер Александр Гвоздик.
    Канал на Youtube HBOBoxing

    Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) стал героем документального фильма "2 Days" от американского телеканала HBO.

    Журналисты показали два дня подготовки украинца к победному поединку с Николасом Уолтерсом, а также яркие моменты самого боя, который состоялся 26 ноября прошлого года и завершился отказом ямайца от борьбы после седьмого раунда.

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    В фильме с похвалой в адрес боксера выступили эксперты, легендарный Рой Джонс-младший, промоутер Боб Арум, менеджер Эгис Климас и украинский боксер Александр Гвоздик. 

    Следующий бой украинский боксер проведет 8 апреля против американца Джейсона Сосы (20-4-1, 15 КО).

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