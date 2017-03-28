Документальный фильм американских журналистов про Василия Ломаченко

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (7-1, 5 КО) стал героем документального фильма "2 Days" от американского телеканала HBO.

Журналисты показали два дня подготовки украинца к победному поединку с Николасом Уолтерсом, а также яркие моменты самого боя, который состоялся 26 ноября прошлого года и завершился отказом ямайца от борьбы после седьмого раунда.

Смотрите также: Ломаченко отжимается из стойки на руках

В фильме с похвалой в адрес боксера выступили эксперты, легендарный Рой Джонс-младший, промоутер Боб Арум, менеджер Эгис Климас и украинский боксер Александр Гвоздик.

Следующий бой украинский боксер проведет 8 апреля против американца Джейсона Сосы (20-4-1, 15 КО).



