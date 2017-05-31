Украинская теннисистка разгромила россиянку на "Ролан Гаррос"

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Украинка Леся Цуренко нанесла поражение россиянке Екатерине Макаровой во втором раунде Открытого чемпионата Франции по теннису ("Ролан Гаррос"), который проходит в Париже, сообщает Р-Спорт.
В среду Макарова в матче второго круга проиграла Цуренко – 2:6, 2:6. Соперницы провели на корте 1 час 11 минут.
Украинка в следующем круге сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко.
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Накануне Цуренко отметила день рождения, ей исполнилось 28 лет.
В марте она стала победительницей теннисного турнира в мексиканском Акапулько, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.