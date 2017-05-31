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31.05.201716:17
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    Французского теннисиста выдворили с турнира за поцелуй

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    Французский теннисист Максим Аму в прямом эфире поцеловал журналистку. Девушка улыбалась, пытаясь уклониться от поцелуя, а позже заявила, что ударила бы обидчика, но не сделала этого из-за прямой трансляции.
    Канал Quoidenews на youtube

    Инцидент произошел после поражения Аму в стартовом круге Открытого чемпионата Франции по теннису ("Ролан Гаррос").

    Организаторы турнира приняли решение лишить француза аккредитации на турнир и принести журналистке извинения.

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    Ранее Федерация футбола Туниса пожизненно дисквалифицировала президента клуба "Сфаксьен" Монсе Хемахема за поцелуй и щипание за ягодицы помощника главного арбитра. Его обвинили в непристойном, неспортивном поведении, оскорблении арбитра и моральном вреде. Он также получил штраф в 12 тысяч евро.

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