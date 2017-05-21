Свитолина стала победительницей теннисного турнира в Риме

TIZIANA FABI / AFP

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира в Риме, передает Р-Спорт.

Как сообщается, призовой фонд превышает 2,7 миллиона долларов.

Результат встречи в воскресном финале украинки с румынкой Симоной Халеп (6-й номер посева) — 4:6, 7:5, 6:1. На корте теннисистки провели 2 часа 8 минут.

Трофей WTA — восьмой в карьере 22-летней украинки в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что в субботу прошла встреча в полуфинале Свитолиной с восьмым номером посева и испанки Гарбинье Мугуруса с третьим номером посева. Испанка отказалась от продолжения борьбы в первом сете при счете 4:1 в пользу Свитолиной.