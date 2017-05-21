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    Свитолина стала победительницей теннисного турнира в Риме

    (обновлено: )55
    Встреча в воскресном финале украинки с румынкой Симоной Халеп (6-й номер посева) окончилась счетом 4:6, 7:5, 6:1. На корте теннисистки провели 2 часа 8 минут.
    Теннисистка Элина Свитолина вышла в третий раунд турнира в Риме. Так, во втором круге украинка за 2 часа 23 минуты обыграла француженку Ализе Корне — 6:4, 7:6 (13:11). Счет личных встреч соперниц стал равным – 2-2.
    TIZIANA FABI / AFP

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира в Риме, передает Р-Спорт.

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    Результат встречи в воскресном финале украинки с румынкой Симоной Халеп (6-й номер посева) — 4:6, 7:5, 6:1. На корте теннисистки провели 2 часа 8 минут.

    Трофей WTA — восьмой в карьере 22-летней украинки в одиночном разряде.

    Ранее сообщалось, что в субботу прошла встреча в полуфинале Свитолиной с восьмым номером посева и испанки Гарбинье Мугуруса с третьим номером посева. Испанка отказалась от продолжения борьбы в первом сете при счете 4:1 в пользу Свитолиной.

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