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    Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира в Риме

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    Свитолина, получившая восьмой номер посева, в пятницу в матче 1/4 финала нанесла поражение второй ракетке турнира чешке Каролине Плишковой со счетом 6:2, 7:6 (11:9).
    Теннисистка Элина Свитолина на теннисном турнире в Риме
    TIZIANA FABI / AFP

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона долларов.

    Каролин Возняцки vs Элина Свитолина Лучшие моменты
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    Элина Свитолина vs Каролин Возняцки. Лучшие моменты

    Свитолина, получившая восьмой номер посева, в пятницу в матче 1/4 финала нанесла поражение второй ракетке турнира чешке Каролине Плишковой со счетом 6:2, 7:6 (11:9). На корте соперницы провели 1 час 33 минуты.

    В полуфинале Свитолина встретится либо с американкой Винус Уильямс (9), либо с испанкой Гарбинье Мугурусой (3).

    Ранее сообщалось, что Свитолина одержала победу на теннисном турнире в Стамбуле

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