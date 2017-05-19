TIZIANA FABI / AFP

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона долларов.

Свитолина, получившая восьмой номер посева, в пятницу в матче 1/4 финала нанесла поражение второй ракетке турнира чешке Каролине Плишковой со счетом 6:2, 7:6 (11:9). На корте соперницы провели 1 час 33 минуты.

В полуфинале Свитолина встретится либо с американкой Винус Уильямс (9), либо с испанкой Гарбинье Мугурусой (3).

Ранее сообщалось, что Свитолина одержала победу на теннисном турнире в Стамбуле.