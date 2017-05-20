Свитолина стала финалисткой теннисного турнира в Риме

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина стала финалисткой турнира в Риме, передает Р-Спорт.

Как сообщается, призовой фонд турнира превышает 2,7 миллиона долларов.

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В субботу прошла встреча в полуфинале украинки с восьмым номером посева и испанки Гарбинье Мугуруса с третьим номером посева. Испанка отказалась от продолжения борьбы в первом сете при счете 4:1 в пользу Свитолиной.

В финале соперницей украинки сталанет шестая ракетка турнира румынка Симона Халеп.

Ранее сообщалось, что Свитолина в пятницу в матче 1/4 финала нанесла поражение второй ракетке турнира чешке Каролине Плишковой со счетом 6:2, 7:6 (11:9).