Украинка Свитолина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Риме

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Риме, призовой фонд которого составляет почти 2,8 миллиона долларов.

Восьмая ракетка турнира Свитолина в четверг добилась волевой победы над немкой Моной Бартель – 3:6, 6:0, 6:0. Соперницы провели на корте 1 час 41 минуту.

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Украинка в четвертьфинале сыграет с победительницей в паре Тимя Бащински (Швейцария) – Каролина Плишкова (Чехия, 2).

Напомним, в конце апреля Элина Свитолина победила на престижном теннисном турнире в Стамбуле.