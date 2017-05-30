Украинка пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.

Свитолина, получившая пятый номер посева, в своем стартовом матче победила Ярославу Шведову из Казахстана — 6:4, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 16 минут, сообщает Р-Спорт.

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Во втором круге Свитолина сыграет с болгаркой Цветаной Пиронковой.

Ранее она стала победительницей турнира в Риме. Как сообщается, призовой фонд превышает 2,7 миллиона долларов.