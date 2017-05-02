"I'll be back". Кличко дал обещание болельщикам

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко, проигравший британцу Энтони Джошуа, сообщил, что "еще вернется".

Соответствующее сообщение появилось во вторник на официальной странице братьев Кличко в Facebook, где также он разместил фотографию из Лондона.

"Покидаю Лондон с чувством победы каждого в субботнюю ночь спорта, болельщики и даже я заслуживаем уважения. Будьте здоровы, и я вернусь! (I'll be back!)" — написал Кличко.

Джошуа в субботу на лондонском стадионе "Уэмбли" победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за титулы чемпиона мира по версиям IBO и IBF и WBA (Super) в супертяжелом весе. Для 27-летнего британца эта победа стала 19-й (все – нокаутом) в 19 боях.

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Кличко, которому исполнился 41 год, потерпел пятое поражение (четыре – нокаутом) в 69 поединках. Обладателем пояса WBC является американец Деонтей Уайлдер, а WBO – новозеландец Джозеф Паркер.