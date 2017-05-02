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    "I'll be back". Кличко дал обещание болельщикам

    (обновлено: )35
    Боксер Владимир Кличко написал в социальной сети, что "еще вернется". Он добавил, что уезжает из Лондона "с чувством победы каждого в субботнюю ночь спорта".
    Владимир Кличко в Лондоне
    facebook.com/KlitschkoOfficial/

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко, проигравший британцу Энтони Джошуа, сообщил, что "еще вернется".

    Комментарий Кличко после боя с Джошуа
    Канал "24 канал" в Youtube
    Первый комментарий Кличко после боя с Джошуа

    Соответствующее сообщение появилось во вторник на официальной странице братьев Кличко в Facebook, где также он разместил фотографию из Лондона.

    "Покидаю Лондон с чувством победы каждого в субботнюю ночь спорта, болельщики и даже я заслуживаем уважения. Будьте здоровы, и я вернусь! (I'll be back!)" — написал Кличко.

    Джошуа в субботу на лондонском стадионе "Уэмбли" победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за титулы чемпиона мира по версиям IBO и IBF и WBA (Super) в супертяжелом весе. Для 27-летнего британца эта победа стала 19-й (все – нокаутом) в 19 боях.

    Смотрите также: Нокаут Кличко в 11 раунде в поединке с Джошуа

    Кличко, которому исполнился 41 год, потерпел пятое поражение (четыре – нокаутом) в 69 поединках. Обладателем пояса WBC является американец Деонтей Уайлдер, а WBO – новозеландец Джозеф Паркер.

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