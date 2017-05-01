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    Спорт

    Кличко впервые появился на публике после поражения

    (обновлено: )45430
    Владимир Кличко прогулялся по улицам Лондона и сходил со своей гражданской женой в ресторан. Просившим об автографе фанатам 41-летний украинец не отказывал.
    Владимир Кличко на улице Лондона впервые после поражения
    dailymail.co.uk/Greg Brennan

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко впервые появился на публике после проигрыша британцу Энтони Джошуа: вместе со своей гражданской женой, актрисой Хайден Панеттьери он сходил в один из ресторанов в Лондоне.

    Кличко не пытался скрыться от фанатов — прямо на улице он раздавал автографы английским болельщикам, пишет Daily Mail.

    dailymail.co.uk/Greg Brennan
    Владимир Кличко на улице Лондона впервые после поражения

    Джошуа в субботу на лондонском стадионе "Уэмбли" победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за титулы чемпиона мира по версиям IBO и IBF и WBA (Super) в супертяжелом весе. Для 27-летнего британца эта победа стала 19-й (все – нокаутом) в 19 боях.

    Смотрите также: Нокаут Кличко в 11 раунде в поединке с Джошуа

    Кличко, которому исполнился 41 год, потерпел пятое поражение (четыре – нокаутом) в 69 поединках. Обладателем пояса WBC является американец Деонтей Уайлдер, а WBO – новозеландец Джозеф Паркер.

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