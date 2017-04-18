В Минспорта прокомментировали назначение Насирова главой Федерации дзюдо

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Министерство молодежи и спорта не назначало на должность главы Федерации дзюдо Украины экс-главного таможенника страны Романа Насирова, но подтвердило его избрание, заявил глава Минспорта Игорь Жданов.

Он отметил, что в избрании Насирова принимали участие лишь члены Федерации.

"Любая федерация – это общественная организация. В соответствии с Конституцией Украины, я не имею права вмешиваться в ее деятельность, поэтому она самостоятельно избирает свои руководящие органы, в том числе и президента. Поэтому члены этой общественной организации собрались и избрали господина Романа Насирова", – сказал он.

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог в размере 100 млн грн.

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.