наверх
17.04.201721:20
Курсы валют НБУ
  • EUR28.56+ 0.06
  • USD26.86- 0.01
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Насиров избран главой Федерации дзюдо Украины

    Тема:

    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн (225)

    (обновлено: )22811
    Как сообщили в самой Федерации дзюдо Украины, за Романа Насирова проголосовали 22 делегата из 23, принимавших участие в заседании.
    Насиров стал президентом Федерации дзюдо Украины
    Федерацию дзюдо Украины, facebook

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров возглавил Федерацию дзюдо Украины.

    Соответствующее решение принято на отчетно-выборной конференции Федерации в понедельник, 17 апреля, сообщается на странице Федерации в Facebook.

    Согласно сообщению, кандидатуру Насирова поддержали 22 делегата из 23, принимавших участие в голосовании. 

    Федерацию дзюдо Украины, facebook
    Насиров стал президентом Федерации дзюдо Украины

    Читайте также: Богатство и влияние. О чем помалкивают в деле Насирова

    Взятка. Архивное фото
    Украинское фото
    Коррупция минус Насиров. Кто сидит на потоках?

    В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог в размере 100 млн грн.

    Читайте также: Соцсети: Насиров — это человек, который ввел моду на клетчатый плед

    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Проститутка в ожидании клиентов.
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Самолет и флаг США
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Референдум по изменению конституции Турции
    Референдум в Турции