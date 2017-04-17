Насиров избран главой Федерации дзюдо Украины

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров возглавил Федерацию дзюдо Украины.

Соответствующее решение принято на отчетно-выборной конференции Федерации в понедельник, 17 апреля, сообщается на странице Федерации в Facebook.

Согласно сообщению, кандидатуру Насирова поддержали 22 делегата из 23, принимавших участие в голосовании.

Федерацию дзюдо Украины, facebook Насиров стал президентом Федерации дзюдо Украины

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В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог в размере 100 млн грн.

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Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.