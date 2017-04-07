Доротич: после ареста Насирова влияние Данилюка возрастает

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Объявленные конкурсы на должности в Государственной фискальной службе намерены отменить. А набирать сотрудников в налоговые и таможенные органы будут по-новому. Министр финансов Украины Александр Данилюк поручил организовать проведение новых открытых конкурсов.

К работе конкурсной комиссии привлекут, кроме представителей Минфина, бизнес-омбудсмена и экспертов. А сами отборы будут происходить с использованием средств аудио- и видеофиксации.

Стоит ли ожидать качественных изменений в ГФС, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы председатель Всеукраинской общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи є в представників бізнесу розуміння, що ж зміниться в ДФС після такої зміни правил набору нових співробітників?

— Данилюк, в принципі, у нас уособлює одного з небагатьох справжніх реформаторів в уряді, які принаймні намагаються змінити систему. І ми це постійно спостерігаємо. Звичайно, його дії не ідеальні. Але намагання ми підтримуємо. І ми розуміємо, чому сьогодні це відбувається. Тому що ДФС зазнала чималих втрат в зв'язку з арештом очільника, Насірова, в зв'язку з тим, що бізнес постійно заявляв і продовжує заявляти про корупційні прояви в стінах цього органу виконавчої влади. Тому справді систему треба перезапустити. І ми розуміємо, що система залежить в першу чергу від кадрів, які там працюють, тому що вони створюють і генерують ці всі корупційні прояви. На жаль, ДФС так і не стала органом, який виконував би сервісні функції, який би був покликаний на те, щоб розвивати підприємницьке середовище, а це лише репресивна машина, яка закручує гайки і вимагає ті чи інші хабарі чи побори.

Під час переатестації в поліції пішла значна частина професіоналів, а новим кадрам часом бракує професіоналізму. Чи не буде так само і в ДФС?

— Я,напевне, озвучу більше свою оцінку. Як раз реформа поліції не вдалася саме тому, що не виплеснули ту дитину в лапках. Половина корупціонерів залишилася, вони пройшли успішно атестацію, навіть ті люди, які були причетні до арешту активістів, побиття, вони залишилися в поліції. І, навпаки, своєю присутністю знівелювали намагання молоді, яка прийшла з чистим поглядом, з світлими серцями. Наскільки мені відомо, багато фактів, коли нові люди, які прийшли, хотіли щось змінити, вони зараз звільняються, а ці старі корупціонери, які стояли, чи то ГАІшники, чи то, вибачте на слові, міліціонери не з гарної позиції, вони там залишилися. І тому ця реформа, на моє особисте переконання, не вдалася.

Я все-таки схиляюся до того, що, немає бажання… Якщо немає бажання, то можна знайти причину. Дуже відомий європейський політик свого часу сказав, що краще я втрачу три роки, навчаючи молодь, ніж втрачу десятки років зі старими корупціонерами, який просто неможливо змінити, їхній світогляд і їхні підходи. І якщо є бажання, завжди можна навчити нові кадри, які дуже швидко стануть професіоналами. Тим більше, це не щось таке надзвичайне. Це Податковий кодекс, це Митний кодекс, це робота з нормативними документами, і, в принципі, випускники вищих навчальних закладів дуже швидко цю царину освоять. Гірше буде, коли вони будуть освоювати царину разом зі старими корупціонерами, царину корупції, як вимагати, як обирати громадян і бізнес.

Чому реформа розпочинається тоді, коли немає керівництва в ДФС?

— Мені здається, що тут політична складова грає суттєву роль. Ми розуміємо, і на наших очах відбувалося протистояння між міністром фінансів і Насіровим. Ми бачили, як Насіров в якійсь мірі ігнорував, і провести будь-які реформи Данилюку не вдавалося. Зараз він використовує шанс, фактично, зараз керівництво паралізоване і в якійсь мірі деморалізоване, і він намагається використати цей шанс для того, щоб все-таки перезапустити систему, влити туди свіжої крові, і має надію, що все-таки він зможе ще реформувати ДФС. Тому він користується моментом, поки є такий шанс.

Він користується моментом аби реформувати ДФС, або поставити в ДФС своїх людей?

— Ми ж всі люди, і ми розуміємо, що справді і таке може бути. Він хоче взяти під контроль, як очільник, який відповідає за фінансовий блок, він звичайно хоче взяти під контроль ДФС, щоб вона залежала від його бажання, від його волі. Бо на сьогоднішній день це орган, який знаходиться в системі координат дуже багатьох політиків і політичних сил, в тому числі олігархів, які навіть знаходяться десь осторонь. Це не влаштовує міністра, я розумію, тому що він, з одного боку, відповідає, з другого боку, він не впливає цілком на ситуацію. Тому його бажання мені зрозумілі, ми розуміємо, хто такий зараз в.о. Продан, і кому він підконтрольний ми теж прекрасно розуміємо. Що це президентська вертикаль. І зняття Насірова — це посилення впливу президента на ДФС. Данилюк знаходиться на такій розтяжці, і звичайно, десь вибудовує своє політичне майбутнє. Тому я сподіваюся, що все-таки, хотілось би вірити, що міністру фінансів вдасться перезапустити, тому що особисто ми як представники мікро- і середнього бізнесу, ми не задоволені роботою ДФС і сподіваємося, якнайшвидше зміну систем і правил гри.

Ранее экономист Людмила Супрун в эфире "ГС" заявила, что Украина оказалась на 161 из 180 мест в рейтинге свободы ведения бизнеса, что взаимосвязано с отсутствием инвестиций и ухудшением условий доступа к финансовым ресурсам.

Напомним, запрет игорного бизнеса был ошибочным решением, поскольку он все равно существует, только полностью работает в тени и не дает государству ни копейки налогов, считает председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.