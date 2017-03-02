Музычук сыграла вничью в четвертой партии финала ЧМ по шахматам

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Украинка Анна Музычук и китаянка Тань Чжунъи разошлись миром в заключительной четвертой партии в финале чемпионата мира по шахматам среди женщин в Тегеране.

Партия, состоявшаяся в четверг, завершилась на 24-м ходу, Музычук играла черными фигурами, сообщает Р-Спорт.

Счет в финальной серии стал 2-2. Таким образом, чемпионка мира определится на тай-брейке, который пройдет в пятницу.

Примечательно, что сестра Анны Мария Музычук отказалась участвовать в ЧМ по шахматам в Иране. Она назвала неправильным тот факт, что шахматистки, которые отказываются ехать в Тегеран и носить хиджаб, "просто ни за что теряют право играть на чемпионате мира".