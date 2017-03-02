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    Спорт

    Музычук сыграла вничью в четвертой партии финала ЧМ по шахматам

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    По итогам четвертой партии счет в финальной схватке между Анной Музычук и Тань Чжунъи стал 2-2. Чемпионка мира определится на тай-брейке, который пройдет в пятницу.
    Украинка Анна Музычук против китаянки Тань Чжунъи в финале ЧМ по шахматам
    facebook.com/ukrainianchess

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Украинка Анна Музычук и китаянка Тань Чжунъи разошлись миром в заключительной четвертой партии в финале чемпионата мира по шахматам среди женщин в Тегеране.

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    Партия, состоявшаяся в четверг, завершилась на 24-м ходу, Музычук играла черными фигурами, сообщает Р-Спорт.

    Счет в финальной серии стал 2-2. Таким образом, чемпионка мира определится на тай-брейке, который пройдет в пятницу.

    Примечательно, что сестра Анны Мария Музычук отказалась участвовать в ЧМ по шахматам в Иране. Она назвала неправильным тот факт, что шахматистки, которые отказываются ехать в Тегеран и носить хиджаб, "просто ни за что теряют право играть на чемпионате мира". 

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