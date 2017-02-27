Музычук сыграла вничью в первой партии финала ЧМ по шахматам

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Украинка Анна Музычук сыграла вничью в первой партии финала чемпионата мира по шахматам среди женщин в Тегеране, сообщает Р-Спорт.

Партия, в которой белыми фигурами играла Музычук, завершилась после 42-го хода. Соперницей украинки была китайская шахматистка Тань Чжунъи.

Чемпионат мира проходит по нокаут-системе. В пяти первых кругах играются матчи из двух партий с контролем времени FIDE. В случае ничьей на следующий день проводится тай-брейк. В финальном матче играются четыре партии с контролем времени FIDE.

Ранее сообщалось, что Музычук нанесла поражение россиянке Александре Костенюк во второй партии полуфинала чемпионата мира по шахматам среди женщин в Тегеране и вышла в финал турнира.