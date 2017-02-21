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    Анна Музычук пробилась в полуфинал ЧМ по шахматам в Тегеране

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    Украинка Анна Музычук за выход в финал поспорит с россиянкой Александрой Костенюк. Чемпионат мира проходит по нокаут-системе. В пяти первых кругах играются матчи из двух партий с контролем времени FIDE.
    Анна Музычук в хиджабе на ЧМ по шахматам в Тегеране
    tehran2017.fide.com

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Украинка Анна Музычук победила Антоанету Стефанову из Болгарии и пробилась в полуфинал чемпионата мира по шахматам среди женщин, который проходит в Тегеране.

    По итогам двух партий украинка набрала 1,5 очка, а Стефанова — 0,5 очка, сообщается на официальном сайте соревнований.

    Также в четвертьфинале китаянка Тань Чжунъи по сумме двух партий обыграла соотечественницу Цзюй Вэньцзюнь, а россиянка Александра Костенюк победила китаянку Ни Шицюнь.

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    Представительница Индии Харика Дронавалли и Нана Дзагнидзе из Грузии во вторник обменялись победами. Победитель этого четвертьфинала будет определен на тай-брейке в среду и в полуфинале сыграет с Тань Чжунъи. Музычук за выход в финал поспорит с Костенюк, сообщает Р-Спорт.

    Чемпионат мира проходит по нокаут-системе. В пяти первых кругах играются матчи из двух партий с контролем времени FIDE. В случае ничьей на следующий день проводится тай-брейк. В финальном матче играются четыре партии с контролем времени FIDE.

    Примечательно, что сестра Анны Мария Музычук отказалась участвовать в ЧМ по шахматам в Иране. Она назвала неправильным тот факт, что шахматистки, которые отказываются ехать в Тегеран и носить хиджаб, "просто ни за что теряют право играть на чемпионате мира". 

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