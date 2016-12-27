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Украинка Анна Музычук укрепила лидерство на ЧМ по рапиду

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Во вторник Музычук в 5-8-м турах одержала две победы и еще две партии свела вничью. Она остается во главе турнирной таблицы с 7 баллами. Следом располагаются россиянки Александра Костенюк и Екатерина Лагно.
Шахматистка Анна Музычук
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КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. На чемпионате мира по быстрым шахматам в Дохе после второго дня соревнований украинка Анна Музычук укрепила свое лидерство, сообщает Р-Спорт.

Гроссмейстер Магнус Карлсен (Норвегия) в тай-брейке матча за звание чемпиона мира по шахматам 2016 против гроссмейстера Сергея Карякина (Россия) в Нью-Йорке.
РИА Новости | Перейти в фотобанк
Чемпионы мира по шахматам. Справка

Во вторник Музычук в 5-8-м турах одержала две победы и еще две партии свела вничью. Она остается во главе турнирной таблицы с 7 баллами.

Следом располагаются россиянки Александра Костенюк и Екатерина Лагно, которые одержали по победе и три раза сыграли вничью, в том числе в очной встрече в 7-м туре. У россиянок стало по 5,5 балла. Такая же сумма баллов у Сарасадат Хадемальшарьех из Ирана.

У других представительниц России Алины Кашлинской и Валентины Гуниной по 5 очков, у Александры Горячкиной – 4,5 балла, у Дарьи Чарочкиной и Влады Свиридовой – по 3.

В среду пройдут заключительные 9-12-й туры.

Как сообщалось ранее, украинец Василий Иванчук обыграл действующего чемпиона мира по классическим шахматам Магнуса Карлсена на чемпионате мира по быстрым шахматам, который проходит в столице Катара, Дохе.

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