"Саттон Юнайтед" выгнал вратаря за пирог во время матча с "Арсеналом"

Кубковая встреча между "Арсеналом" и "Саттоном", играющем в любительской Национальной лиге Англии, прошла в понедельник и завершилась победой команды премьер-лиги со счетом 2:0. 45-летний Шоу, который весит более 120 килограмм и является запасным вратарем "Саттон Юнайтед", отметился в матче тем, что во время игры достал пирог и начал его есть прямо на скамейке запасных. Также голкипер перед встречей пропылесосил скамейку запасных "Арсенала", а в перерыве матча успел пообщаться с фанатами клуба в баре у стадиона "Саттона".

После матча Шоу признался, что рассказывал своим товарищам по команде о том, что может утолить свой голод прямо во время игры, а некоторые болельщики клуба поставили на это деньги в букмекерской конторе. В итоге в отношении голкипера было начато расследование со стороны игорной комиссии Англии, которая занимается нарушениями при игре на ставках. В связи с инцидентом Шоу написал заявление об увольнении, которое было принято руководством клуба, сообщает Р-Спорт.

"Уэйн Шоу покинул "Саттон Юнайтед" после последних событий, получивших огласку. Он сказал, что "полностью понимает позицию клуба в данном вопросе". Мы действительно разочарованы тем, что время Уэйна в нашей команде закончилось таким образом, и хотели бы поблагодарить его за его вклад в дело клуба и желаем ему успехов в будущем", — говорится в заявлении на сайте "Саттона".

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"Решение было принято на уровне руководства клуба, — заявил главный тренер "Саттона" Пол Досуэлл. – Мы чувствовали, что должны предпринять серьезные меры. Председатель поговорил с ним сегодня днем, и Уэйн предложил написать заявление. Мы все расстроены. Я разговаривал с Уэйном, и он рыдал в телефонную трубку. Это очень печальная ситуация".