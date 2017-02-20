Опубликованы фото украинских шахматисток в хиджабах на ЧМ в Тегеране

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В сети появились фотографии украинских шахматисток в хиджабах на чемпионате мира в Тегеране.

Так, все участницы турнира выступают в Иране в платках специального кроя, как положено по нормам ислама. В турнире отказались принимать участия действующая чемпионка мира Хоу Ифань, а также украинка Мария Музычук, Нази Паикидзе, Ирина Круш.

terrikon.com Наталья Букса на чемпионате мира по шахматам в Тегеране

Напомним, на минувшей неделе в рамках чемпионата украинка Анна Музычук обыграла россиянку Алину Кашлинскую по итогам двух матчей второго круга (1,5-0,5).

Ранее в Лондоне в рамках недели благопристойной моды прошел первый в Великобритании модный показ нарядов, соответствующих требованиям ислама.