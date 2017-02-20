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    Спорт

    Опубликованы фото украинских шахматисток в хиджабах на ЧМ в Тегеране

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    Все участницы чемпионата мира по шахматам, который проходит в Тегеране (Иран), выступают в платках специального кроя - хиджабах. Украинская шахматистка Мария Музычук отказалась участвовать в турнире.
    Анна Музычук на чемпионате мира по шахматам в Тегеране
    terrikon.com

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В сети появились фотографии украинских шахматисток в хиджабах на чемпионате мира в Тегеране.

    Так, все участницы турнира выступают в Иране в платках специального кроя, как положено по нормам ислама. В турнире отказались принимать участия действующая чемпионка мира Хоу Ифань, а также украинка Мария Музычук, Нази Паикидзе, Ирина Круш.

    terrikon.com
    Наталья Букса на чемпионате мира по шахматам в Тегеране

    Напомним, на минувшей неделе в рамках чемпионата украинка Анна Музычук обыграла россиянку Алину Кашлинскую по итогам двух матчей второго круга (1,5-0,5).

    Ранее в Лондоне в рамках недели благопристойной моды прошел первый в Великобритании модный показ нарядов, соответствующих требованиям ислама.

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