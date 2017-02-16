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    Музычук обыграла россиянку и вышла в третий круг ЧМ по шахматам

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    В первом матче Анна Музычук выиграла у Алины Кашлинской белыми фигурами, а в среду сыграла вничью черными. Чемпионат мира проходит в столице Ирана Тегеране по нокаут-системе.
    Шахматистка Анна Музычук
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Украинка Анна Музычук обыграла россиянку Алину Кашлинскую по итогам двух матчей второго круга (1,5-0,5) на чемпионате мира по шахматам среди женщин, который проходит в Тегеране (Иран), сообщает официальный сайт соревнований.

    Результат второго поединка — 0,5-0,5. В первом матче Музычук выиграла белыми фигурами, а в среду сыграла вничью черными.

    Чемпионат мира проходит по нокаут-системе. В пяти первых кругах играются матчи из двух партий с контролем времени FIDE. В случае ничьей на следующий день проводится тай-брейк. В финальном матче играются четыре партии с контролем времени FIDE.

    Ранее Анна Музычук одержала победу на чемпионате мира по блицу, который проходил в Дохе. По итогам 17 туров Музычук набрала 13 очков и на полбалла опередила россиянку Валентину Гунину. 

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