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    Музычук выиграла в первой партии полуфинала ЧМ по шахматам в Тегеране

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    Украинка Анна Музычук в четверг победила россиянку Александру Костенюк. Партия завершилась после 64-го хода. Вторые полуфинальные партии пройдут в пятницу.
    Анна Музычук в хиджабе на ЧМ по шахматам в Тегеране
    tehran2017.fide.com

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Украинка Анна Музычук выиграла у россиянки Александры Костенюк в первой партии полуфинала чемпионата мира по шахматам среди женщин в Тегеране.

    Музычук играла черными фигурами, партия завершилась после 64-го хода. В другом полуфинале Тань Чжунъи (Китай) белыми обыграла Харику Дронавалли (Индия).

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    Вторые полуфинальные партии пройдут в пятницу, сообщает Р-Спорт.

    Чемпионат мира проходит по нокаут-системе. В пяти первых кругах играются матчи из двух партий с контролем времени FIDE. В случае ничьей на следующий день проводится тай-брейк. В финальном матче играются четыре партии с контролем времени FIDE.

    Примечательно, что сестра Анны Мария Музычук отказалась участвовать в ЧМ по шахматам в Иране. Она назвала неправильным тот факт, что шахматистки, которые отказываются ехать в Тегеран и носить хиджаб, "просто ни за что теряют право играть на чемпионате мира". 

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