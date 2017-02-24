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    Спорт

    Украинка Музычук пробилась в финал ЧМ по шахматам в Тегеране

    (обновлено: )5724
    Анна Музычук, как и накануне, нанесла поражение российской шахматистке Александре Костенюк. Соперница украинки по финалу определится по итогам противостояния китаянки Тань Чжунъи и Харики Дронавалли из Индии.
    Анна Музычук на ЧМ по шахматам в Тегеране
    facebook.com/yevheni.kuzmenko

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Украинка Анна Музычук нанесла поражение россиянке Александре Костенюк во второй партии полуфинала чемпионата мира по шахматам среди женщин в Тегеране и вышла в финал турнира.

    Партия, в которой Костенюк играла черными фигурами, завершилась победой украинки на 30-м ходу. Первая партия, прошедшая в четверг, также завершилась победой Музычук, игравшей белыми.

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    Соперница Музычук по финалу определится позже по итогам противостояния китаянки Тань Чжунъи и Харики Дронавалли из Индии, сообщает Р-Спорт.

    facebook.com/ukrainianchess
    Александра Костенюк и Анна Музычук на ЧМ по шахматам в Тегеране

    Чемпионат мира проходит по нокаут-системе. В пяти первых кругах играются матчи из двух партий с контролем времени FIDE. В случае ничьей на следующий день проводится тай-брейк. В финальном матче играются четыре партии с контролем времени FIDE.

    Примечательно, что сестра Анны Мария Музычук отказалась участвовать в ЧМ по шахматам в Иране. Она назвала неправильным тот факт, что шахматистки, которые отказываются ехать в Тегеран и носить хиджаб, "просто ни за что теряют право играть на чемпионате мира". 

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