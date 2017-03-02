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    В Москве простились с легендарным хоккеистом Владимиром Петровым

    (обновлено: )51
    Церемония прощания с хоккеистом Владимиром Петровым
    Церемония прощания с хоккеистом Владимиром Петровым
    Церемония прощания с хоккеистом Владимиром Петровым
    Церемония прощания с хоккеистом Владимиром Петровым
    Церемония прощания с хоккеистом Владимиром Петровым
    Церемония прощания с хоккеистом Владимиром Петровым
    Церемония прощания с хоккеистом Владимиром Петровым
    Церемония прощания с хоккеистом Владимиром Петровым
    Церемония прощания с хоккеистом Владимиром Петровым
    Церемония прощания с хоккеистом Владимиром Петровым
    Церемония прощания с советским хоккеистом Владимиром Петровым в ледовом спортивном комплексе ЦСКА.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония прощания с хоккеистом Владимиром Петровым
    Церемония прощания с советским хоккеистом Владимиром Петровым в ледовом спортивном комплексе ЦСКА.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония прощания с хоккеистом Владимиром Петровым
    Церемония прощания с советским хоккеистом Владимиром Петровым в ледовом спортивном комплексе ЦСКА.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония прощания с хоккеистом Владимиром Петровым
    Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин, руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин (в центре), советский биатлонист Александр Тихонов (на дальнем плане второй слева) и двукратный олимпийский чемпион, вице-президент клуба "Золотая шайба" Борис Михайлов (на дальнем плане третий слева) на церемонии прощания с советским хоккеистом Владимиром Петровым в ледовом спортивном комплексе ЦСКА.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония прощания с хоккеистом Владимиром Петровым
    Церемония прощания с советским хоккеистом Владимиром Петровым в ледовом спортивном комплексе ЦСКА.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония прощания с хоккеистом Владимиром Петровым
    Церемония прощания с советским хоккеистом Владимиром Петровым в ледовом спортивном комплексе ЦСКА.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония прощания с хоккеистом Владимиром Петровым
    Церемония прощания с советским хоккеистом Владимиром Петровым в ледовом спортивном комплексе ЦСКА.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония прощания с хоккеистом Владимиром Петровым
    Двукратный олимпийский чемпион, член Правления ФХР Борис Михайлов на церемонии прощания с советским хоккеистом Владимиром Петровым в ледовом спортивном комплексе ЦСКА.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония прощания с хоккеистом Владимиром Петровым
    Церемония прощания с советским хоккеистом Владимиром Петровым в ледовом спортивном комплексе ЦСКА.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Церемония прощания с советским хоккеистом Владимиром Петровым в ледовом спортивном комплексе ЦСКА.

    В ледовом дворце ЦСКА в Москве в четверг состоялась церемония прощания с двукратным олимпийским чемпионом по хоккею Владимиром Петровым. Проститься с хоккеистом пришли более пяти тысяч человек.

    Петров умер на 70-ом году жизни 28 февраля.

    Смотрите также: НСК "Олимпийский": экскурсия по главному спорткомплексу страны

    Спортсмен в составе сборной СССР побеждал на Олимпийских играх 1972 и 1976 годов, выигрывал серебро Игр-1980. Петров также является девятикратным чемпионом мира и 11-кратным чемпионом СССР.

    За свою карьеру он играл за "Крылья Советов", ЦСКА и СКА. В ЦСКА и сборной СССР Петров долгое время выступал в знаменитой тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым. После окончания карьеры Петров занимал пост главы Федерации хоккея России, работал генеральным менеджером в "Спартаке", ЦСКА и СКА.

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