В Москве простились с легендарным хоккеистом Владимиром Петровым

В ледовом дворце ЦСКА в Москве в четверг состоялась церемония прощания с двукратным олимпийским чемпионом по хоккею Владимиром Петровым. Проститься с хоккеистом пришли более пяти тысяч человек.

Петров умер на 70-ом году жизни 28 февраля.

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Спортсмен в составе сборной СССР побеждал на Олимпийских играх 1972 и 1976 годов, выигрывал серебро Игр-1980. Петров также является девятикратным чемпионом мира и 11-кратным чемпионом СССР.

За свою карьеру он играл за "Крылья Советов", ЦСКА и СКА. В ЦСКА и сборной СССР Петров долгое время выступал в знаменитой тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым. После окончания карьеры Петров занимал пост главы Федерации хоккея России, работал генеральным менеджером в "Спартаке", ЦСКА и СКА.