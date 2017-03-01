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    Спорт

    Музычук выиграла третью партию финала ЧМ по шахматам

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    В первой партии финала Анна Музычук и Тань Чжунъи разошлись ничьей. Во второй партии победила китаянка, а в третьей - украинка. Следующая партия финала пройдет 2 марта.
    Украинка Анна Музычук против китаянки Тань Чжунъи в финале ЧМ по шахматам
    facebook.com/ukrainianchess

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Украинка Анна Музычук нанесла поражение китаянке Тань Чжунъи в третьей партии финала женского чемпионата мира по шахматам в Тегеране.

    Партия, в которой украинка играла белыми фигурами, завершилась на 32-м ходу. В первой партии, которая состоялась 27 февраля, была зафиксирована ничья, а вторую встречу (28 февраля) выиграла представительница Китая, сообщает Р-Спорт.

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    Чемпионат мира проходит по нокаут-системе. В финальном матче играются четыре партии с контролем времени FIDE. Следующая партия финала пройдет 2 марта.

    Примечательно, что сестра Анны Мария Музычук отказалась участвовать в ЧМ по шахматам в Иране. Она назвала неправильным тот факт, что шахматистки, которые отказываются ехать в Тегеран и носить хиджаб, "просто ни за что теряют право играть на чемпионате мира". 

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