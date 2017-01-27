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    "Шахтер" сыграет в пятницу контрольный матч с венской "Аустрией"

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    По данным пресс-службы "гоняков", "Аустрия" – один из грандов австрийского футбола, является 24-кратным чемпионом Австрии. Среди достижений этого клуба - также 27 Кубков и 6 Суперкубков.
    ФК Шахтер
    ФК Шахтер Донецк

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" проведет на сборе в Португалии контрольный матч с венской "Аустрией", сообщает пресс-служба украинского клуба.
    Как уточняется, товарищеский матч "Шахтер" – "Аустрия" начнется в 17:30 по Киеву.

    По данным пресс-службы "гоняков", "Аустрия" – один из грандов австрийского футбола, является 24-кратным чемпионом Австрии. Среди достижений этого клуба — также 27 Кубков и 6 Суперкубков.

    Австрийскую Бундеслигу 2015/16 "фиалки" завершили на третьем месте, а в нынешнем сезоне пока идут четвертыми. Как и "Шахтер", осенью команда выступала в групповом этапе Лиги Европы: австрийцы заняли последнее место в квартете с итальянской "Ромой", румынской "Астрой" и чешской "Викторией".

    "Шахтер" является лидером премьер-лиги Украины, расположившись в турнирной таблице с 50 очками.

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