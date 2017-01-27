"Шахтер" сыграет в пятницу контрольный матч с венской "Аустрией"

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" проведет на сборе в Португалии контрольный матч с венской "Аустрией", сообщает пресс-служба украинского клуба.

Как уточняется, товарищеский матч "Шахтер" – "Аустрия" начнется в 17:30 по Киеву.

По данным пресс-службы "гоняков", "Аустрия" – один из грандов австрийского футбола, является 24-кратным чемпионом Австрии. Среди достижений этого клуба — также 27 Кубков и 6 Суперкубков.

Австрийскую Бундеслигу 2015/16 "фиалки" завершили на третьем месте, а в нынешнем сезоне пока идут четвертыми. Как и "Шахтер", осенью команда выступала в групповом этапе Лиги Европы: австрийцы заняли последнее место в квартете с итальянской "Ромой", румынской "Астрой" и чешской "Викторией".

"Шахтер" является лидером премьер-лиги Украины, расположившись в турнирной таблице с 50 очками.