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    Спорт

    "Шахтер" выиграл свой первый товарищеский матч в 2017 году

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    В Испании украинская команда готовится к старту весенней части чемпионата страны и Лиги Европы. Горняки в товарищеском матче со счетом 2:0 переиграли польскую "Краковию".
    ФК Шахтер
    ФК Шахтер Донецк

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" выиграл свой первый товарищеский матч во время учебно-тренировочного сбора в Испании, где украинская команда готовится к старту весенней части чемпионата страны и Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба донецкого "Шахтера".

    Невозможный гол Ибрагимовича в матче с Ливерпулем. Видео
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    "Невозможный" гол Ибрагимовича в матче с "Ливерпулем"

    Горняки в товарищеском матче со счетом 2:0 переиграли польскую "Краковию".

    На первый тайм тренер дончан Пауло Фонсека выставил следующий состав: Антон Каниболоцкий, Дарио Срна, Сергей Кривцов, Ярослав Ракицкий, Марсио Азеведо, Тарас Степаненко, Максим Малышев, Марлос, Алан Патрик, Тайсон, Феррейра.

    Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" подписал контракт с аргентинским футболистом Густаво Бланко Лещуком, ранее выступавшим за львовские "Карпаты.

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