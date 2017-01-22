"Шахтер" выиграл свой первый товарищеский матч в 2017 году

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Донецкий "Шахтер" выиграл свой первый товарищеский матч во время учебно-тренировочного сбора в Испании, где украинская команда готовится к старту весенней части чемпионата страны и Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба донецкого "Шахтера".

Горняки в товарищеском матче со счетом 2:0 переиграли польскую "Краковию".

На первый тайм тренер дончан Пауло Фонсека выставил следующий состав: Антон Каниболоцкий, Дарио Срна, Сергей Кривцов, Ярослав Ракицкий, Марсио Азеведо, Тарас Степаненко, Максим Малышев, Марлос, Алан Патрик, Тайсон, Феррейра.

Ранее сообщалось, что донецкий "Шахтер" подписал контракт с аргентинским футболистом Густаво Бланко Лещуком, ранее выступавшим за львовские "Карпаты.