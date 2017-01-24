Новичок "Шахтера" Бланко Лещук намерен побить голевой рекорд Адриано

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Нападающий футбольного клуба "Шахтер" (Донецк) Густаво Бланко Лещук намерен побить клубный рекорд бразильца Луиса Адриано по количеству голов за "горняков".

"Изначально, когда я сюда приехал, мне нравилось интенсивно тренироваться, чтобы со временем перейти в клуб более высокого уровня. Сейчас я намерен сделать все возможное, чтобы помочь "Шахтеру". Хочу превзойти Луиса Адриано по количеству забитых мячей, — цитирует 25-летнего форварда сайт "Шахтера". — С каждым днем я все лучше понимаю требования главного тренера. Ежедневно работаю, чтобы потом отблагодарить наставника за предоставленную возможность играть".

Аргентинский нападающий украинского происхождения 17 января подписал с "Шахтером" контракт на три с половиной года, сообщает Р-Спорт. Бланко Лещук начал взрослую карьеру на родине в "Арсенале" из города Саранди, в составе которого стал чемпионом Аргентины (Клаусуры) в 2012 году. В 2014 году он перешел в махачкалинский "Анжи", но не провел за дагестанскую команду ни одного матча. После форвард играл за марокканский "Видад" и шведскую "Ассириску" (второй дивизион чемпионата Швеции), откуда в феврале 2016 года перешел в "Карпаты". В составе "Карпат" Бланко Лещук провел 26 матчей, в которых забил девять мячей.

Напомним, Луис Адриано выступал за "Шахтер" с 2007 по 2015 год. Он стал лучшим бомбардиром в истории донецкого клуба, забив 128 мячей в 266 матчах с учетом всех турниров. В январе бразильский форвард подписал долгосрочный контракт с московским "Спартаком".