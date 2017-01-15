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Нападающий "Карпат" Густаво Бланко-Лещук перешел в "Шахтер"

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Клубы уже договорились о всех деталях трансфера, и аргентинский футболист уже покинул расположение "Карпат" на сборе в Анталье, чтобы пройти в "Шахтере" медосмотр и подписать с "горняками" контракт.
Густаво Бланко-Лещук
wikipedia

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Львовские "Карпаты" объявили о переходе своего нападающего Густаво Бланко-Лещука в донецкий "Шахтер". Об этом сообщается на сайте львовского клуба.

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Отмечается, что клубы договорились о всех деталях такого трансфера, и аргентинский футболист уже покинул расположение "Карпат" на сборе в Анталье, чтобы пройти в "Шахтере" медосмотр и подписать с "горняками" контракт.

Бланко-Лещук перешел в "Карпаты" в 2016 году. За клуб он сыграл 26 матчей, в которых забил 9 голов.

Как стало известно 13 января, семь игроков футбольного клуба "Днепр" покинули расположение клуба.

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